Vitesse onderuit tegen tiental OFI Kreta

DRIEL - Vitesse heeft dinsdagavond in Driel een pijnlijke nederlaag geleden tegen OFI Kreta: 1-2. De Arnhemse eredivisionist had het grootste deel van de wedstrijd een man meer door een rode kaart voor de Grieken.

Bij Vitesse speelde Jeroen Houwen de eerste wedstrijd van de voorbereiding. De eerste keeper van vorig seizoen miste de meeste oefenduels door een blessure. Zijn concurrent Markus Schubert is momenteel uitgeschakeld door een kniekwetsuur.

In de spits kreeg Thomas Buitink de voorkeur boven Nikolai Baden Frederiksen. Aanwinst Mohamed Sankoh begon ook op de bank in Driel. De huurling van VfB Stuttgart viel na een uur spelen in.

Rode kaart

Voor rust creëerden beide teams nauwelijks kansen. Overtredingen waren er des te meer. Naarmate de eerste helft vorderde werden die steeds zwaarder en was er van een vriendschappelijk duel nauwelijks sprake.

Dieptepunt wat dat betreft was keiharde overtreding van Juan Neira, die Million Manhoef vlak voor rust van achteren neer schopte. De middenvelder van OFI Kreta kreeg daarvoor rood.

Achterstand

Met een speler minder kwamen de Grieken snel na rust wel op een 2-0 voorsprong. Eerst wipte Kosmas Tsilianidis de bal na een voorzet over keeper Houwen heen. Een paar minuten later kon Assane Dioussé vrij binnenschieten.

De eerste serieuze kans voor Vitesse was in de 64ste minuut. Het schot van Melle Meulensteen werd gekeerd. Een paar minuten later raakte Maxi Wittek de paal. Een kwartier voor tijd maakte Vitesse wel de aansluitingstreffer. Frederiksen schoot een vrije trap fraai binnen: 1-2. Ondanks een offensievere speelwijze en een aantal kansen viel de Arnhemse gelijkmaker niet meer.

Laatste test

Vitesse speelt zaterdag nog een laatste oefenwedstrijd. In GelreDome is Atromitos de tegenstander. Een week later is de competitiestart thuis tegen Feyenoord.

Opstelling Vitesse: Jeroen Houwen; Arcus, Ferro (60. Flamingo), Meulensteen (83. Huisman), Cornelisse, Wittek; Domgjoni (60. Sankoh), Tronstad (83. Jonathans); Manhoef, Buitink (60. Frederiksen), Bero.