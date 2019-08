Vitesse ongeslagen, maar voetbal is onder de maat

Vitesse baalt van knieblessu­re Musonda

24 augustus ARNHEM - De profcarrière van Charly Musonda mondt uit in een lijdensweg. De Belgische ster kampt opnieuw met knieproblemen. Het debuut van de huurling in de basis van Vitesse tegen Heracles is abrupt afgeblazen. In Arnhem gaan alle alarmbellen af.