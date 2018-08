Vitesse ongewijzigd tegen AZ; Ødegaard nog niet ‘wedstrijdfit’

Ødegaard arriveerde deze week bij Vitesse. De aanvallende middenvelder uit Noorwegen wordt voor een seizoen gehuurd van Real Madrid. ,,We hebben Martin fysiek getest en hij is fit”, zegt Sloetski. ,,Het enige probleem is dat hij wedstrijdritme mist. Hij heeft te weinig gespeeld in de oefenduels bij Real Madrid. Ik denk dat hij zondag wel gaat spelen, maar geen negentig minuten.”