Vitesse ontbindt contract 'voorbeeldig prof' Osman

Voor Osman (23) komt hiermee een einde aan een periode van elf jaar bij Vitesse. De Duivenaar van Syrische afkomst maakte vanuit de jeugdopleiding de sprong naar de eerste selectie, maar brak nooit definitief door. Hij komt uiteindelijk tot vier duels in de eredivisie. Osman debuteerde in 2015 tegen Roda JC. Vorig seizoen viel hij in tegen Feyenoord, FC Groningen en ADO Den Haag. Verder speelde hij vooral in het beloftenteam van de Arnhemse club.



Vitesse gunt Osman een vrije transfer. ,,Hij is een voorbeeldig prof”, stelt technisch directeur Mohammed Allach. ,,Hij heeft bij Vitesse net die laatste stap niet gemaakt. Dan is dit het beste voor hem. Hij is voor elke club aan de onderkant van de eredivisie een aanwinst.”