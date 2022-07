Vitesse ook onderuit in laatste oefenwedstrijd

Vitesse trad tegen de Grieken aan met een bijna hele nieuwe achterhoede. Carlens Arcus (Auxerre), Ferro (Benfica), Melle Meulensteen (RKC) en Ryan Flamingo (Sassuolo) zijn allemaal deze zomer naar Arnhem gekomen. Voorin begon huurling Mohamed Sankoh voor het eerst in de basis deze voorbereiding.

Opvallend was dat de reservebank nauwelijks gevuld was. Zaterdagochtend speelde de reserveploeg een oefenduel tegen FC Eindhoven (2-1). Daarin kwamen onder anderen Thomas Buitink, Tomas Hájek en Toni Domgjoni in actie. Zij ontbraken ’s avonds in de selectie.

Kwetsbaar

Vitesse maakte in de eerste helft een kwetsbare indruk tegen Atromitos, de nummer 12 van de afgelopen Griekse competitie (veertien clubs). Al na een kwartier stond het 0-2 door goals van Victor Klonaridis en Marios Tzavidas. Bij beide tegendoelpunten zag de verdediging er niet goed uit.

De thuisploeg had wel veel balbezit, maar tot uitgespeelde kansen kwam de formatie van Letsch nauwelijks. De beste mogelijkheid was het schot van Nikolai Baden Frederiksen, na een half uur spelen. De Deen schoot in vrije positie recht op doelman Andreas Gianniotis.

Kopgoal Ferro

In de tweede helft waren er lang weinig hoogtepunten. Tot de 79ste minuut was het schot van Million Manhoef de enige serieuze mogelijkheid. Tien minuten voor tijd was het toch nog raak voor Vitesse. Verdediger Ferro scoorde met een kopbal uit een hoekschop. In de laatste minuut kregen de Arnhemmers nog een vrije trap op de rand van het strafschopgebied, maar die werd over geschoten door Manhoef.

Volgende week zondag staat om 14.30 uur de eerste competitiewedstrijd op het programma voor Vitesse. In GelreDome is Feyenoord dan de tegenstander.

Opstelling Vitesse: Houwen; Arcus, Ferro, Meulensteen, Flamingo (86. Van Duivenbooden), Wittek; Bero, Tronstad; Manhoef, Frederiksen, Sankoh (62. Huisman).