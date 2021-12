Vitesse op schot tegen SC Cambuur met Houwen in de goal: grootste zege van seizoen

video Brandstich­ting en ME-char­ges, Tygo (12) heeft even geen zin meer in wedstrij­den van Vitesse

HUISSEN - Tygo (12) uit Huissen is het zat. Hij zat met zijn vader zondag in GelreDome naar de eredivisiewedstrijd tussen Vitesse en FC Utrecht te kijken toen er ineens zwaar vuurwerk werd afgestoken in het stadion. Na de wedstrijd moest de ME charges uitvoeren. ‘Als het voetbal zo doorgaat is het niet meer veilig voor iedereen’, schrijft hij in een brief aan de KNVB en Vitesse.

