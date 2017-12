Vitesse op zoek naar flair en resultaat

ARNHEM - Vitesse reist onder spanning af naar FC Twente. De Arnhemse club moet door de zwakke reeks van de voorbije weken in Enschede een sportieve crisis afwenden. Dat vraagt om een passend antwoord in de Veste: flair én resultaat.

Vitesse is de afgelopen weken teruggezakt naar de zevende plaats in de eredivisie. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, geeft trainer Henk Fraser toe. ,,Het gaat al een tijdje moeizaam”, zegt de coach. ,,Dat is helder.”

Perceptie en emotie

In alles speelt perceptie en emotie wel een rol. De Arnhemse club heeft nog een wedstrijd tegen Sparta in te halen. Bij winst is het gat naar ‘feel-good-club’ PEC Zwolle dan nog maar vier punten. Zo groot is de afstand naar een jubelstemming in wezen dus niet.

Voetbaltechnische armoede

Maar de sfeer wordt in Arnhem voorlopig vooral bepaald door voetbaltechnische armoede. Noem ze maar op: de zonnegoal van PSV tegen Remko Pasveer, de slaapwandelduels met FC Utrecht en PEC Zwolle, de wereldgoal aan de verkeerde kant van Fankaty Dabo, of de sof van Willem II. Krakend en piepend strompelt Vitesse naar de winterstop toe.

Realistisch

,,Wij draaien een slechte serie, maar desondanks is de schade nog beperkt ook”, analyseert Fraser. ,,Daarom ben ik ook niet onrustig. Maar ik ben wél realistisch. We voetballen niet goed. We moeten veel meer flair tonen. Tot de winter hebben we het excuus van een vol programma. Maar daarna moet dat geen thema meer zijn. Dit blok is voor ons even aanklampen.”