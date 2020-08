Vitesse op zoek naar nieuwe commercieel directeur na vertrek Smit

Smit (44) is drie jaar commercieel directeur van Vitesse geweest. Hij treedt per 1 september uit dienst.

Smit is de geestelijk vader van de opmerkelijke sponsordeal van Vitesse met Burgers’ Zoo en het Nederlands Openlucht Museum. In die verbintenis was opgenomen dat de club sponsoring verkreeg in ruil voor de verkoop van abonnementen. Vitesse had daarbij ook een gegarandeerde financiële bijdrage.