Vitesse opent condoleanceregister voor overleden clubicoon Curovic

Het condoleanceregister kan van dinsdag tot en met vrijdag (10.00u tot en met 17.00u) ondertekend worden in het Home of History in GelreDome, waar een gedenkplek is ingericht. Woensdagavond ligt het condoleanceregister in Supportershome Monnikenhuize (19.00u - 21.00u).



Dan kan ook het ‘condoleance spandoek’ worden ondertekend. Dat wordt voor het thuisduel van vrijdag met PEC Zwolle opgehangen op de Theo Bos-tribune. Voor en na wedstrijd ligt het condoleanceregister ook nog in het supportershome.



Vitesse houdt bij het duel met PEC een minuut stilte en speelt met rouwbanden. Ook vliegt mascotte Hertog met zwarte linten en wordt er een speciale video over Curovic getoond. Familie, vrienden en oud-ploeggenoten van de geboren Joegoslaaf worden bovendien uitgenodigd om aanwezig te zijn.



Ook is de documentaire DJ Superstar nu op het YouTube-kanaal van Vitesse te zien.