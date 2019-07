Vitesse opent oefencampagne met nederlaag tegen Deense topclub FC Midtjylland

OPALENICA - Vitesse is de oefencampagne begonnen met een nederlaag. In een doelpuntrijke wedstrijd op het trainingskamp in Polen was de Deense topclub FC Midtjylland met 4-3 te sterk. Aan Arnhemse kant was Oussama Darfalou de scherprechter. De Algerijn scoorde driemaal.

Vitesse trad in Opalenica aan zonder de sterkhouders Thulani Serero, Matus Bero en Remko Pasveer. De Zuid-Afrikaan verbleef nog op de Afrika Cup, terwijl Bero pas op het trainingskamp in Polen bij de groep was aangesloten.



Pasveer was afwezig door een polsblessure. De keeper komt voorlopig nog niet in actie bij de eredivisionist.



Vitesse startte dus niet in de sterkste opstelling, maar kreeg ook al na 7 minuten een goal tegen. Slap verdedigen leverde Gustav Wikheim een open kans voor FC Midtjylland op. De Noor was gedecideerd: 1-0.

Kansen Vitesse

Vitesse zelf kreeg kansen genoeg. Dat gebeurde vooral in de counter. Jay-Roy Grot schoot in de openingsfase over. Matavz miste na een kwartier voor een open doel, nadat Grot in de omschakeling Linssen had gelanceerd.



Na een half uur raakte Linssen ook nog de paal. De Limburger was het eindstation van een aanval via Armando Obispo (fraaie lange bal) en Grot.



Maar FC Midtjylland was beter, aan de bal ook veel behendiger en kwam na 37 minuten op 2-0. Junior Brumado kopte binnen voor de nummer twee van de Deense competitie van afgelopen seizoen, nadat de verdediging van Vitesse de bal bij een hoekschop niet weg kreeg.

Darfalou

Vitesse rechtte de rug in Opalenica. Na rust, met aan Deense kant de tweede garnituur, kwam de eredivisionist snel terug. Oussama Darfalou, in het veld gekomen voor Matavz, maakte binnen een kwartier drie goals. Op fraaie wijze ook nog.



De Arnhemse club kwam zo op 2-3, maar Midtjylland had een antwoord. Awer Bul Mabil zorgde op het uur voor de 3-3. En na 72 minuten tekende Artem Dovbyk na een corner voor de 4-3 voor de Denen.

FC Midtjylland-Vitesse 4-3 (2-0)

7. Wikheim 1-0, 37. Brumado 2-0. 51. Darfalou 2-1, 53. Darfalou 2-2, 58. Darfalou 2-3, 60. Bul Mabil 3-3, 72. Dovbyk 4-3