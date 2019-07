Vitesse over transfergeruchten Buitink: ‘Totale onzin’

Voetbal International meldde twee weken geleden dat Heerenveen interesse heeft in Buitink. In het Friese geruchtencircuit gaat nu rond dat Vitesse een transfersom tussen de 2 en 3 miljoen euro verlangt en het verschil tussen vraag en aanbod nog 500.000 euro zou zijn.



Vitesse doet de geruchten af als totale onzin. Van onderhandelingen met Heerenveen is absoluut geen sprake, stelt de club. Ook een verhuur van de aanvaller is niet aan de orde.



Buitink is één van de vier spitsen bij Vitesse. Hij heeft concurrentie van Tim Matavz, Bryan Linssen en Oussama Darfalou. De spits, opgeleid door Vitesse, brak vorig seizoen door. Buitink maakte indruk door bij zijn basisdebuut tegen ADO Den Haag (3-3) meteen een hattrick te maken.



Het talent uit Nijkerkerveen kwam uiteindelijk tot 21 competitieduels (12 invalbeurten) en maakte zeven goals.