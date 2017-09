Vitesse overtuigend langs Excelsior: 0-3

De eenvoudige zege was een opsteker voor Vitesse op weg naar de openingswedstrijd van de Europa League, donderdag tegen Lazio Roma. Met het oog op het zware programma deze maand gaf Fraser in Rotterdam rust aan Guram Kashia en Milot Rashica. Arnold Kruiswijk ontbrak vanwege rugklachten. De wisselingen vormden geen enkel probleem.

Op Woudestein begonnen Maikel van der Werff en Matt Miazga centraal achterin en startte Luc Castaignos op de linkerflank. Na een aarzelend begin nam Vitesse de regie in handen en dat resulteerde vlak voor rust in de voorsprong. Castaignos strafte een fout van doelman Ögmundur Kristiansson af. Het was de eerste geslaagde actie van de huurling van Sporting Portugal: 0-1.