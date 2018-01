Vitesse overtuigt maar half in oefenwedstrijd tegen Hearts

Breuk bevestigd: Henk Fraser na dit seizoen weg bij Vitesse

19:51 OLIVA – Het afscheid is nu officieel. Henk Fraser gaat na dit seizoen weg bij Vitesse. De trainer en de leiding van de Arnhemse eredivisieclub zien geen aanknopingspunten voor een derde jaar van samenwerking. In een evaluatie op het trainingskamp in de Spaanse badplaats Oliva is de breuk bekrachtigd.