Vitesse pakt door en haalt drie nieuwe spelers op één dag

Rasmussen (23) is een voormalige Deens jeugdinternational en wordt voor een jaar gehuurd, met optie tot nog een seizoen. Hij begon zijn carrière bij Odense en maakte in 2014 de overstap naar de jeugdopleiding van Schalke 04. Daarna speelde hij voor FC St. Pauli (Duitsland), Rosenborg (Noorwegen), Empoli en Fiorentina (beide Italië). Vorig seizoen werd hij verhuurd aan de 2. Bundesliga-club Erzgebirge Aue, de oude club van Vitesse-trainer Thomas Letsch.

Europese ervaring

Rasmussen (1.90 meter) brengt Europese ervaring met zich mee. Bij de Noorse topclub Rosenborg speelde hij onder meer vijf wedstrijden in de Europa League. ,,Na verschillende avonturen de laatste jaren heb ik het gevoel dat ik bij Vitesse op mijn plek ben”, zegt Rasmussen over zijn keuze voor Vitesse op de website van de club. ,,Ik wil de verdediging op sleeptouw gaan nemen en een belangrijke rol gaan vervullen in het team.”

Rasmussen is de tweede defensieve aanwinst. Dinsdag werd ook linksback Maximilian Wittek gepresenteerd. ,,We denken dat Jacob goed in onze speelstijl past”, zegt technisch directeur Johannes Spors. ,,Fysiek in de duels, maar ook met spelinzicht en opbouwende kwaliteiten. Ook neemt Jacob al de nodige internationale ervaring met zich mee. Daarnaast zijn goede linksbenige centrale verdedigers schaars. Met zijn komst vergroten we onze mogelijkheden in de verdediging.”