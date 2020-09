Vitesse presenteert nieuw Airborne-shirt, wederom ontworpen door supporters

Net als het uitshirt is ook dit speciale derde tenue ontworpen door supporters. ‘In samenwerking met hen en Nike is er een Airborne-shirt ontwikkeld die de helden van de Slag om Arnhem op gepaste wijze eert', schrijft de Arnhemse eredivisionist op haar website. Het shirt heeft de gebruikelijke maroonrode kleur. Net als bij het blauwe uitshirt staat er een tekst in de donkere banen van het shirt. Waar er bij het uitshirt werd gekozen voor ‘Wij zin de jonges uut Ernem’, pronkt de tekst ‘We'll meet again’ op het Airborne-shirt.

Geen blauw, maar goud

Opvallend is wel dat er dit jaar niet gekozen lijkt te worden voor blauwe accenten. Hiermee wijkt de kleurencombinatie iets af dan die van de voorgaande jaren, waarin steevast de blauwe kleur van de Airborne-vlag verwerkt was in de tenues.



Dit jaar kiest Vitesse echter voor gouden accenten, waaronder een gouden clublogo. Ook de boodschap ‘Never forget our heroes’, in de nek van het shirt, is in het goud afgebeeld, evenals een pegasus.