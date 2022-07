Vitesse presenteert scorende verdediger Ryan Flamingo als vierde aanwinst

Flamingo (19) sluit per direct aan bij de selectie, die momenteel op trainingskamp is in Limburg. De Nederlander is de vierde versterking na Melle Meulensteen, Carlens Arcus en Ferro. Flamingo kan zowel als centrale verdediger als verdedigende middenvelder uit de voeten.

‘Mooie kans’

,,Het is voor mij een mooie kans om met Vitesse in de eredivisie uit te komen”, zegt hij. ,,Ik heb mezelf de afgelopen jaren goed kunnen ontwikkelen en ook ervaring in het buitenland opgedaan, waardoor ik voor mijn gevoel klaar ben voor deze stap. Ik kijk ernaar uit om mezelf te laten zien in het geel-zwarte shirt.”

Quote De komst van Ryan vergroot onze mogelijkhe­den in defensief opzicht Benjamin Schmedes, Technisch directeur Vitesse

Flamingo stapte begin 2021 over van de jeugd van Almere City FC naar Sassuolo. In Italië staat hij nog tot medio 2025 onder contract. Afgelopen seizoen maakte hij veel indruk in het beloftenteam door als verdediger veertien keer te scoren.

Aanvallende intenties

,,De komst van Ryan vergroot onze mogelijkheden in defensief opzicht, omdat hij een multifunctionele speler is”, zegt technisch directeur Benjamin Schmedes. ,,Hij is op meerdere posities in de achterhoede inzetbaar, maar kan ook op het middenveld uit de voeten. Dat tekent ook de kwaliteiten van Ryan. Hij is een speler die niet alleen verdedigend zijn mannetje staat, maar ook aanvallende intenties heeft. Dat blijkt uit ook wel uit het aantal goals dat hij in de afgelopen anderhalf jaar bij Sassuolo maakte.”