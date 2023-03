Vitesse recht de rug en straft laconiek PSV af: belangrijk punt in strijd tegen degradatie

Vitesse heeft toch nog een punt veroverd in de horrormaand maart. De Arnhemse club verraste zondagavond met een gelijkspel tegen PSV, de nummer 4 van de eredivisie. De formatie van coach Phillip Cocu haalde zo een belangrijk resultaat in de strijd tegen de degradatie: 1-1.

Voor Vitesse, de nummer 14 van de competitie, eindigde in GelreDome een dramareeks. De Arnhemse club verloor vier duels op rij. In die serie zaten wel de topclubs Ajax (1-2) en AZ (0-1) en de revelatie van dit seizoen, Sparta (3-1 verlies). Maar de Arnhemse equipe snakte zo naar een resultaat.

Laconiek PSV

In GelreDome trof Vitesse een laconieke opponent. PSV startte in GelreDome de jacht op plek 2 in de eredivisie, nadat Feyenoord de Klassieker had gewonnen van Ajax (2-3). De Rotterdamse club plaveide zo de weg naar de landstitel, de tweede plaats is goed voor een ticket voor de voorronde van de Champions League. Maar de Brabanders toonden weinig dadendrang en inspiratie.

Dat brak de formatie van coach Ruud van Nistelrooij uiteindelijk ook op. In Gelderland werden kostbare punten verspeeld.

Goal Simons

De start in GelreDome was nog wel veelbelovend. PSV sloeg al na acht minuten toe. Xavi Simons kreeg vrije doortocht, nadat Marco van Ginkel een bal van Ibrahim Sangaré van richting veranderde. De neo-international was tegenover doelman Kjell Scherpen uiterst koelbloedig: 0-1.

Voor PSV was er daarmee geen vuiltje aan de lucht in Arnhem. Vitesse werd zelden gevaarlijk.

Manhoef

Maar Million Manhoef brak desondanks wel tweemaal door. In eerste instantie volgde een struikelpartij na een botsing met André Ramalho en Patrick van Aanholt, waarbij de VAR geen strafschop toe kende. Na een half uur werd de aanvaller gelanceerd door Matus Bero. Hij treuzelde, waarmee de kans verloren ging.

PSV drong verder nauwelijks aan, maar kreeg voor rust nog wel een kans. Fabio Silva kopte naast, nadat de bal panklaar was gelegd door Luuk de Jong. De inzet ging via de buitenkant van de paal over de achterlijn.

Eigen goal Sangaré

Na rust kreeg De Jong zelf als eerste een beste kans. De tweede helft was intussen alweer 10 minuten oud. De Achterhoeker liep de bal naast na een hoekschop, waar Scherpen volledig mis tastte.

Vitesse schrok nu wakker en beet eindelijk eens van zich af. Manhoef haalde na 59 minuten uit. Joël Drommel was in het PSV-doel op zijn hoede. Een minuut later kwam de Arnhemse club op gelijke hoogte. Marco van Ginkel verlengde een vrije trap van Enzo Cornelisse, waarna Sangaré de bal in het eigen doel liep: 1-1.

Rekening

PSV kreeg zo de rekening gepresenteerd voor een slappe instelling. Met de gelijke stand was er ineens haast geboden. Maar Vitesse verdedigde heldhaftig en gaf nauwelijks kansen weg.

De klok tikte zo weg in het voordeel van de Arnhemse club. Vitesse bejubelde naderhand het punt, waar de PSV’ers door hun aanhang op een fluitconcert werden getrakteerd.

Vitesse staat nog altijd op plek 14 in de eredivisie en strijdt tegen de degradatie, maar heeft weer een resultaat geboekt.

Programma eredivisie

Stand eredivisie

Statistieken eredivisie

