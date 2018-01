Vitesse reddingsboei voor Rodwell

Rodwell komt uit ‘het netwerk’ van Vitesse. Hij staat onder contract bij Sunderland, club uit de Championship. Daar is hij goed voor een weeksalaris van bijna 80.000 euro. Maar vrijdag staat de Engelsman gewoon tussen de beloften van de Arnhemse club. Als stagiair. Hij moet zijn huurcontract, voor een fors lagere vergoeding, bij de Gelderse eredivisionist eerst maar eens verdienen.

Carrière

Rodwell is daarmee op het dieptepunt van zijn carrière beland. 26 jaar is hij pas, gelardeerd met 166 optredens in de Premier League, opgedaan bij Everton, Manchester City en Sunderland.

Maar in Groot-Brittannië zitten ze niet meer op hem te wachten. Dat er de voorbije jaren duizelingwekkende transfersommen voor hem zijn betaald, zegt nu helemaal niets. Die grofweg 15 miljoen euro bij zijn overgang van Everton naar City. Of de circa 9 miljoen bij de transfer naar Sunderland. Vitesse is zijn reddingsboei. Papendal.

Blessuregevoelig

Dat de Arnhemse club de middenvelder van Sunderland eerst op proef neemt, zegt veel. De beleidsbepalers in de Gelderse hoofdstad zijn niet helemaal zeker van hun zaak. Rodwell heeft al sinds half september niet meer gevoetbald. Hij is blessuregevoelig.

,,We hebben vaker proefspelers”, stelt Marc van Hintum, interim-technisch directeur van Vitesse, desgevraagd. ,,We willen gewoon zien hoe fit hij is. Hoe hij er voor staat. Uiteindelijk is dan het plan Rodwell voor de rest van dit seizoen te huren.”

Jong Vitesse

Rodwell meldt zich deze donderdagochtend op Papendal voor een fysieke test. Hij traint dan vrijdag met Jong Vitesse mee, omdat bij de hoofdmacht alles is gericht op het duel met PEC Zwolle (zaterdagavond).

,,We willen de voorbereiding op de wedstrijd niet verstoren”, zegt Van Hintum.

Vitesse hoopt, uiteraard, op een schot in de roos met de Brit. Rodwell is wellicht wisselgeld voor Charlie Colkett, die vanwege een knieblessure al lange tijd revalideert bij Chelsea. Voor de Arnhemse club is concurrentie in elke linie van belang. Dat Rodwell drie interlands voor Engeland achter zijn naam heeft, tegen Spanje, Zweden (basis) en Brazilië, wekt verwachtingen.