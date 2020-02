Vitesse’s loopwonder Matus Bero wil naar Engeland

De ogen fonkelen. In zijn beleving is hij in Istanbul. In het Atatürk Stadion, als één van 81.000 uitverkoren mensen. Het is 2005, de Champions League-finale. Hij is bij Het Wonder van Liverpool.



,,Liverpool tegen AC Milan is de mooiste voetbalwedstrijd die ik ooit heb gezien”, vertelt Matus Bero enthousiast. ,,The Reds stonden met 3-0 achter en kwamen na rust terug tot 3-3. Waanzinnig. Daarna won de club de strafschoppenreeks. Daar is mijn liefde voor Liverpool ontstaan.”