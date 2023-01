Vitesse schreeuwt om een goalgetter: ‘We moeten toch wedstrijden gaan winnen’

Ruud van Nistelrooij wil dinsdag in het competitieduel van PSV met FC Emmen meteen al Fábio Silva inzetten. De Portugees, gehuurd van Wolverhampton Wanderers, is de eerste winterse versterking in Eindhoven. De coach hoopt daarbij nog een aanvaller te begroeten. Zo circuleert - al langer - de naam van Donyell Malen. Al liggen er ook ‘andere lijntjes’ uit.

Voor collega Phillip Cocu, in zijn carrière als speler en trainer zeer succesvol bij PSV, is de dadendrang in Brabant jaloersmakend. Vitesse schreeuwt om een spits. En een aanvaller voor de flanken. Offensieve kwaliteit, nodig om te overleven in de eredivisie. Met een veertiende plek op de ranglijst halverwege de competitie heerst alarmfase 1 in Arnhem. Maar in de Gelderse hoofdstad staat geen zak geld klaar. Technisch directeur Benjamin Schmedes is financieel vleugellam.