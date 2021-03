Vitesse slaat ook toe tegen FC Utrecht: Darfalou wijst de weg in De Galgenwaard

UTRECHT - Vitesse strijdt op twee fronten voor Europees voetbal. De Arnhemse club heeft niet alleen in de KNVB-beker goede papieren voor een avontuur over de landsgrenzen, maar ook in de competitie. Met de 3-1 zege bij FC Utrecht maakt de equipe van coach Thomas Letsch ronduit indruk.

Vitesse staat in de finale van de KNVB-beker. Daar wacht op 18 april Ajax. Maar de Arnhemse club blijft met de overwinning in De Galgenwaard in de eredivisie in het spoor van PSV, de nummer twee op de ranglijst, en AZ, de nummer drie. Winnen bij Utrecht zorgt daarbij ook voor een mentale opkikker.

De enige smet op de zege was gisteren in de Domstad was de rode kaart, na tweemaal geel, voor Riechedly Bazoer. De spelbepaler maakte na een disciplinaire schorsing zijn rentree. Hij liep meteen een schorsing op.

Tactische verrassing

In De Galgenwaard verraste Letsch wel. De Duitser paste zijn concept bij afwezigheid van de geschorste Oussama Tannane aan. De coach koos voor één echte controleur op het middenveld en haalde Loïs Openda een linie terug. De Belg speelde bovendien vanaf de linkerflank.

In Utrecht ontstond vervolgens een tactisch steekspel. Daarin was al te groot risico verboden. Maar de slordigheid werkte ook niet bevorderend voor het duel. Vitesse leverde de bal vaak onnodig snel in.

De Arnhemse equipe was in het povere duel aanvankelijk wel het dichtste bij de openingstreffer. Maar Willem Janssen haalde een inzet van Maximilian Wittek van de lijn.

Vlak voor rust ontbrandde het duel pas. Gyrano Kerk opende de score. Hij tikte na 41 minuten van dichtbij binnen voor Utrecht: 1-0.

Maar Vitesse antwoordde snel. Oussama Darfalou kopte na 44 minuten raak op een voorzet van Danilho Doekhi. Met de treffer toonde de Arnhemse formatie veerkracht: 1-1.

Vitesse slaat toe

De Gelderse equipe had snel na rust nog een dreun in De Galgenwaard in huis. En die tikte, letterlijk, dubbel aan.

Volledig scherm Oussama Darfalou klopt doelman Oelschlägel vanaf de stip. © ANP Allereerst schoot Darfalou een strafschop binnen. Die kreeg Vitesse via de videoscheidsrechter. Utrecht-doelman Eric Oelschlägel liet na 53 minuten een schot van Eli Dasa los. De keeper tikte daarna Darfalou aan. De Algerijn was ijskoud vanaf elf meter: 1-2.



Utrecht had die treffer nog maar net verwerkt, of Vitesse sloeg opnieuw toe. Maximilian Wittek schoot voor de eerste keer dit seizoen raak. De Duitser had 28 doelpogingen nodig voor zijn eerste goal in Arnhemse dienst: 1-3.

Tumultueus slot

Voor Vitesse was er daarmee niets aan de hand, maar in het slotstuk ontstond nog tumult. Bazoer liep tegen zijn tweede gele kaart, en dus rood, aan. Daarmee beëindigde de Gelderse eredivisionist het topduel met tien man. In blessuretijd pakte Thomas Bruns zijn vijfde gele kaart van het seizoen, ook hij is geschorst voor Willem II-thuis.

De zege kwam daarentegen niet meer in gevaar. Letsch zette Dominic Oroz en Tomas Hajek achterin als extra versterking. Utrecht liep zo tegen een muur van Vitessenaren aan. De frustratie in de Domstad werd er alleen maar groter mee..

FC Utrecht - Vitesse 1-3 (1-1)

41. 1-0 Kerk, 44. 1-1 Darfalou, 54. 1-2 Darfalou (pen.), 57. 1-3 Wittek. Rode kaart: Bazoer (2 keer geel/Vitesse)

Gele kaart: Maher, Mahi, Oelschlägel, Janssen (FC Utrecht), Openda, Huisman, Bruns (Vitesse). FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest, St. Jago, Janssen, Warmerdam; Van Overeem (65. Boussaid), Van de Streek (85. Emanualson), Maher; Kerk, Mahi. Ramselaar (65. Hilterman). Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa (85. Oroz), Vroegh, Tronstad, Openda (66. Bruns), Wittek; Broja (71. Huisman), Darfalou (85. Hajek).

