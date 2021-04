Vitesse sleept failliet sportdrankenmerk voor de rechter: sponsorgeld niet betaald

Ook Juventus spant rechtszaak aan

Er is wel een rechtszaak door Vitesse aangespannen. O’sonyq is vorige maand plotseling failliet gegaan. Volgens de curator maakte de sportdrankenfirma in de eerste twee jaar van het bestaan een verlies van ruim 1,2 miljoen euro. De omzet bedroeg nog geen 200.000 euro. Niet alleen Vitesse gaat met de deal het schip in, ook de Italiaanse topclub Juventus is benadeeld en spant een rechtszaak aan.