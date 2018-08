Vitesse-sluipschutter Linssen hoopt op tobdag Ajax

ARNHEM - Te midden van de hectische slotdagen op de transfermarkt richt Vitesse zich op de topper tegen Ajax. Bryan Linssen is een baken van rust in Arnhem. De sluipschutter blijft bij de club en aast op een stunt in GelreDome.

In de kleedkamer van Vitesse klinkt soms wel eens het lied van Feyenoord. ‘Hand in hand, kameraden’, echoot dan door de catacomben bij de Arnhemse eredivisieclub. Het is een signaal aan Bryan Linssen. Hij wordt deze zomer nog wel eens gekoppeld aan een transfer naar De Kuip.

,,Ik kan op zo’n moment vrolijk meezingen”, reageert de Limburger gevat, ,,maar ik heb zelf niks gehoord van Feyenoord, hoor. Het is kleedkamerhumor. Op internet circuleren heel veel geruchten. Daarover wordt dan in de spelersgroep automatisch gesproken. En ja, er is ook ruimte voor een beetje sarren en plagen. Een beetje zingen. Mooi man.”

Eerste topper

De voetbalwereld is in de ban van de transfermarkt. Helemaal deze week. Vrijdagnacht sluiten de poorten zich in Nederland. Dan moet iedereen klaar zijn voor het seizoen. Vitesse staat daarbij 38 uur later al tegenover Ajax voor de eerste topper van dit seizoen in GelreDome.

,,De transferwindow is nu een gespreksonderwerp in de kleedkamer”, stelt Linssen. ,,Maar dat is zeker niet hét thema. We worden niet afgeleid door spelerszaken. Dat is voor de technisch directeur. Wij zijn bezig met de competitie.”

Linssen zeker. Hij blijft bij Vitesse. ,,Ik heb het ontzettend goed naar mijn zin bij de club. Waarom zou ik weg willen? Een volgende stap? Ik ben 27 jaar. Ik kan hier nog mooie seizoenen meemaken. Ik ben nu niet bezig met een overgang, ook niet naar het buitenland.”

Volledig scherm Linssen in actie tegen AZ. © ANP

Voor Linssen telt alleen Ajax. De Limburgse sluipschutter vormt zondag een gevaar voor de Amsterdamse club. Als bagage neemt hij zijn twee goals bij de 3-2 zege van vorig seizoen in GelreDome mee.

,,Ajax heeft een heel goed team”, vertelt Linssen. ,,We kunnen dus aan de bak. Vitesse heeft deze zomer goede zaken gedaan op de transfermarkt. Het geraamte is blijven staan. Er zijn in de basis maar enkele veranderingen doorgevoerd (doelman Eduardo, Maikel van der Werff en Jake Clarke-Salter in het verdedigingscentrum en Matus Bero als schaduwspits, LL). Maar dan nog moeten wij een topdag hebben en Ajax een tobdag. Dan maken we kans. Ajax heeft de groepsfase van de Champions League bereikt. Dat zegt genoeg over de kracht van die spelersgroep.”

Ziyech

Ajax verkeert in hosannastemming na de trip naar Kiev, waar een plek tussen de elite van Europa is afgedwongen. Maar tegelijkertijd heerst ook in Amsterdam transferkoorts. Hakim Ziyech, spelmaker in bloedvorm, kan nog vertrekken.

,,Dat gaan we dan vanzelf zien”, blijft Linssen nuchter. ,,Dit is gewoon een heel mooie wedstrijd. We hebben AZ (0-0 in Alkmaar, LL) al als graadmeter. Nu kunnen we kijken waar we staan ten opzichte van Ajax, een titelkandidaat.”