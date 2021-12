Vitesse sluit 2021 af met zege: clubtopscorer Openda matchwinnaar in armoedig duel

Vitesse in de wachtkamer voor vervolg in Conference League na zege op NŠ Mura, Spurs heeft genoeg aan zege

ARNHEM - Vitesse heeft donderdagavond na een uitstekende eerste helft NŠ Mura met 3-1 verslagen. Of het genoeg is om ook na de winterbreak in de Conference League actief te zijn, is nog onbekend. Dat is afhankelijk van de uitgestelde wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais. De Engelsen hebben genoeg aan een zege om Vitesse te passeren.

