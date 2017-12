Vitesse sluit Europa League af met zege op Nice

Korenmarkt verboden terrein voor OGC Nice-supporters

12:56 ARNHEM - De autoriteiten in Arnhem laten er geen misverstand over bestaan; uitgaansplein de Korenmarkt is donderdagmiddag verboden terrein voor de supporters van de voetbalclub OGC Nice. De Fransen spelen donderdagavond in GelreDome tegen Vitesse.