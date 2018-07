Vitesse sluit in de Alpen af met overtuigende zege op Lokomotiv Moskou

Vitesse ziet Arsenal Tula in slotfase langszij komen

13 juli VILLACH – Vitesse is na drie duels in Oostenrijk nog zonder zege. De Arnhemse eredivisionist zag in Villach vrijdagavond Arsenal Tula, subtopper uit de Russische competitie, in de slotfase op gelijke hoogte komen: 2-2. Er zat na de wedstrijden tegen Wolfsberger AC (1-2) en Sjachtar Donetsk (1-4) wel duidelijk meer lijn in het spel van de eredivisionist.