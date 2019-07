Vitesse speelt in Driel gelijk tegen Sivasspor

Bij Vitesse begon Charly Musonda in de basis als linker middenvelder. De huurling van Chelsea speelde voor het eerst 45 minuten. De Belg herstelde de afgelopen maanden van een zware knieblessure. Jay-Roy Grot (ziek), Hilary Gong (nog niet fit na knieblessure), Remko Pasveer (pols) en Thomas Buitink (rug) ontbraken nog.



Vitesse begon goed aan het oefenduel en kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Tim Matavz kopte raak na een afgemeten voorzet van Vyacheslav Karavaev: 1-0. Vlak voor rust maakte Sivasspor gelijk. Arouna Koné (ex-PSV) profiteerde van geklungel in het hart van de Arnhemse defensie.



In de tweede helft speelde Vitesse met een nagenoeg nieuw elftal. Alleen doelman Kostas Lamprou bleef staan. Na rust gebeurde er weinig. Navarone Foor was nog het dichtst bij een doelpunt. De middenvelder krulde de bal in de 60ste minuut op de paal.



Vitesse sluit zondag de oefencampagne af met een wedstrijd tegen Bayer Leverkusen (17.00 uur). Het duel in Duitsland is besloten. Volgende week zaterdag is de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Ajax (18.30 uur).



Vitesse eerste helft: Lamprou; Karavaev, Doekhi, Obispo, Clark; Tannane, Bazoer, Bero, Musonda; Matavz, Linssen.



Vitesse tweede helft: Lamprou; Lelieveld, Aktas, Hajek, Nelom; Foor, Vroegh, Ali, Ten Teije; Musaba, Darfalou.