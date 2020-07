Vitesse-speler Gong besmet met coronavirus na bezoek aan Nigeria

Vitesse laat weten dat Gong in afwachting van het testresultaat direct in thuisquarantaine is gegaan. Hij heeft daardoor geen contact gehad met stafleden, spelers of andere medewerkers van de club.

Bruiloft

Gong werd in de zomer van 2018 door Vitesse voor 2 miljoen euro gekocht van de Slowaakse club AS Trencin. De Nigeriaan heeft door meerdere blessures nog nauwelijks gespeeld voor de Arnhemmers. Zo stond Gong vorig seizoen bijna de hele competitie aan de kant door een zware knieblessure.



Vitesse startte bijna vier weken geleden met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Omdat de rappe vleugelaanvaller voor de zomer langer trainde vanwege zijn revalidatie, kreeg hij op een later moment vrijaf van de club. Daardoor kon Gong toch nog zijn familie in Nigeria bezoeken. Bovendien stapte hij daar in het huwelijksbootje.