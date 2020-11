Vitesse-speler speelt rol in bizar interland-verhaal Noorwegen: Heel apart allemaal’

Tronstad (25) krijgt op bizarre wijze de bevestiging van zijn vorm in de eredivisie. De controleur van Vitesse is uitgenodigd, nu Noorwegen de complete spelersgroep in Oslo in afzondering heeft gebracht. Inderhaast is door de Scandinaviërs een totaal nieuwe selectie opgesteld, die morgen in het Ernst Happel Stadion in Wenen Oostenrijk weerstand moet bieden.