Vitesse-spits Darfalou in beeld bij PEC Zwolle en RKC

ARNHEM - Oussama Darfalou is op weg naar de uitgang bij Vitesse. De Algerijn heeft geen toekomst meer bij de Arnhemse club. PEC Zwolle en RKC Waalwijk hebben interesse in de spits.

Darfalou (28) is de laatste maanden uit beeld geraakt bij Vitesse. De Algerijn, in 2018 door de Arnhemse club overgenomen van RC Algiers, moet bij de eredivisionist Thomas Buitink, Daan Huisman en Nikolai Baden Frederiksen voor zich dulden. Loïs Openda is de aanvalsleider bij de club.

Zelden basisplaats

Darfalou mist zo het vertrouwen van coach Thomas Letsch. De Algerijn deed dit seizoen in twintig wedstrijden mee, maar kreeg zelden een basisplaats. Hij scoorde slechts eenmaal. De laatste weken ontbrak de spits door een voetblessure bij Vitesse.

Voor Darfalou was de laatste weken serieuze interesse van Sparta. Maar de Rotterdamse club heeft Adrian Dalmau aangetrokken. PEC Zwolle en RKC zijn nu in de markt.

Darfalou heeft een aflopend contract bij Vitesse. De Algerijn vertrekt in de zomer transfervrij. Er zijn geen gesprekken gevoerd over een nieuwe verbintenis. Voor deze winter is bij PEC en RKC sprake van verhuur.

Vierde seizoen

Darfalou zit in zijn vierde seizoen bij Vitesse. In al die jaren is hij nooit voor langere tijd verzekerd geweest van een basisplaats. Hij werd eerder al eens verhuurd aan VVV-Venlo. In totaal maakte hij in dienst van Vitesse 19 goals.

De interesse van PEC en RKC is niet vreemd. Beide clubs vechten tegen degradatie in de eredivisie. De trainers Joseph Oosting (in Brabant) en Dick Schreuder (in Zwolle) kennen Darfalou ook van hun tijd als assistent-trainers bij Vitesse.

Weinig speeltijd

Bij Vitesse kijken meer spelers naar een andere omgeving. Zo is Oussama Tannane in de herfst door Letsch uit de selectie gezet. Hilary Gong, Toni Domgjoni, Julian van Moos en Enzo Cornelisse hebben weinig speeltijd gekregen. De Franse huurling Yann Gboho is niet zeker van een basisplaats en doelman Markus Schubert is zijn plek kwijtgeraakt.

Letsch heeft aangegeven ‘niet veel’ te willen doen in de winterse transferperiode. Bij Vitesse worden de zaken gedaan voor de coach en Marcel Klos, die vanuit de club naar voren is geschoven sinds Johannes Spors als technisch directeur is vertrokken naar Genoa in Italië.

Vitesse sloot 2021 af als de nummer 4 van de eredivisie.