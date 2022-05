Vitesse staat met de rug tegen de muur: voetbalmirakel nodig na dramatisch optreden bij FC Utrecht

Dolgedraaid, afgetroefd, weggezet. In een kolkende Galgenwaard had Vitesse donderdagavond niets te vertellen. De jeugd verzoop in het fysieke geweld van Utrecht, de sterkhouders acteerden flets of doodgewoon zwak. En somtijds waren ze ook de weg kwijt. Sterspeler Loïs Openda? De Rode Duivel was onzichtbaar.