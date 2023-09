Vitesse stalt ‘NEC-killer’ Baden Frederiksen in Oostenrijk

Vitesse verhuurt Baden Frederiksen (23) zo opnieuw. De Deen heeft bij de Arnhemse club geen toekomst meer. Daarom werd hij afgelopen seizoen ook al uitgeleend aan Ferencváros, met een koopoptie van 2 miljoen euro. Maar het verblijf van de spits is op een deceptie uitgelopen.

Hammarby

Baden Frederiksen viel bij de Hongaarse club al snel buiten de boot. De huurovereenkomst in Boedapest liep daarentegen nog door tot 15 januari 2024. Even was er voor de Deen interesse van de Zweedse club Hammarby. In verband met een gebrek aan perspectief in Hongarije is nu de verhuur aan Austria Lustenau opgesteld. Austria Lustenau huurt Baden Frederiksen ook met een optie tot koop.

,,De overstap naar Ferencváros heeft voor zowel Nikolai als Vitesse niet de juiste toegevoegde waarde opgeleverd”, beaamt technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse. ,,Het is belangrijk dat Nikolai op zijn leeftijd vlieguren maakt en waar mogelijk in een voor hem vertrouwde competitie. Wij zijn blij dat we met SC Austria Lustenau een club hebben gevonden die gelooft in de kwaliteiten van Nikolai.”

Aankoop Spors

Baden Frederiksen kwam in de zomer van 2021 op voorspraak van Johannes Spors, destijds de ‘td’ in Arnhem, naar Vitesse. Hij werd overgenomen van Juventus, nadat hij een sterk seizoen bij WSG Tirol achter de rug had. Daar scoorde de Deen in 31 wedstrijden 18 keer.

Bij Vitesse kwam Baden Frederiksen in anderhalf seizoen tot 58 duels. Hij reikte tot dertien doelpunten. Met zijn goal tegen NEC werd hij in 2021 matchwinnaar in de Gelderse derby (0-1). Die treffer heeft eeuwigheidswaarde. In Europa maakte hij een belangrijke treffer tegen RSC Anderlecht.

