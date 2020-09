Vitesse stapt ongeslagen uit oefencampagne; gelegenheidsteam gelijk tegen Darmstadt 98

Voor Vitesse was de ‘friendly’ ook een test op weg naar de eerste thuiswedstrijd van de competitie, op zaterdag 19 september tegen Sparta. In GelreDome werden 2000 toeschouwers toegelaten op de Oost-tribune. Het was voor het eerst sinds de coronacrisis dat er weer publiek bij de Arnhemse club welkom was.

Vitesse-directeur Pascal van Wijk hield voor aanvang een gloedvol betoog. Hij dankte de supporters. ,,We willen tegen Sparta alle seizoenkaarthouders op de tribune verwelkomen (circa 6500, red.). We moeten nu uit elkaar zitten. Het is anders. De wedstrijdbeleving. Maar we moeten ons hieraan houden. Voetbal ligt in de maatschappij onder een vergrootglas. Wij mogen wél heel veel mensen ontvangen. Laten we dat vertrouwen niet beschamen. Fijn jullie weer te zien en hartstikke bedankt voor jullie steun.”