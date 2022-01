Vitesse stapt wereld van wedkantoren in: ‘Sponsorcontract voor lange termijn’

Vitesse tekent op sponsorvlak in korte tijd een tweede groot contract. Begin januari werd de samenwerking met hoofdsponsor eToro al verlengd, tot juli 2023.

Lucratieve sponsorovereenkomsten

Met de overeenkomst met BetCity.nl wordt een nieuwe trend in het Nederlandse profvoetbal ook zichtbaar bij Vitesse. Sinds het voorjaar van 2021 kunnen in dit land gokkantoren, ook uit het buitenland, vergunningen krijgen voor de Nederlandse markt. Dat biedt clubs uit het betaalde voetbal kansen op lucratieve sponsorovereenkomsten. Er zijn zo intussen meerdere wedkantoren als sponsor actief in het profvoetbal.

BetCity.nl prijkt op het trainingspak van Vitesse. De snel groeiende firma, met als uithangbord de oud-prof Andy van der Meijde, zal in samenwerking met de eredivisieclub ook acties opzetten voor supporters.

,,We zijn verheugd dat we opnieuw een meerjarige samenwerking hebben afgesloten met een ambitieuze en snelgroeiende organisatie”, verklaart commercieel directeur Peter Rovers van Vitesse. ,,Met dit partnerschap verzilveren we bovendien een belangrijke commerciële kans.”

Langdurige samenwerking

Online wedplatform BetCity.nl heeft grote verwachtingen van de samenwerking met Vitesse. ,,Wij zijn in volle bloei en dat geldt ook voor Vitesse, met onder meer de eerste Europese overwintering in de clubhistorie”, zegt Robert Kooiman, directeur marketing van BetCity.nl. ,,Dit partnerschap biedt ons de gelegenheid om nog meer voetbalfans te bereiken. En in het bijzonder de supporters van Vitesse. We kijken uit naar een langdurige samenwerking met Vitesse.”

Volledig scherm Peter Rovers, de commercieel directeur van Vitesse © Foto Vitese