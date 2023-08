Vitesse start seizoen met herkenbaar elftal

Een vaste kern

De kern van het elftal van Vitesse is dit keer blijven staan. Van het basisteam dat trainer Phillip Cocu op dit moment voor ogen heeft, waren acht spelers vorig seizoen ook al actief bij de Arnhemse eredivisionist. Bovendien heeft de ‘nieuwe’ doelman Eloy Room een verleden bij de club. Daarmee is het team een stuk herkenbaarder dan vorige zomer, toen het een komen en gaan was van spelers en er op zo’n zes plekken nieuwelingen ingepast moesten worden.

Ervaring

Met Room (34) heeft Vitesse nu in bijna alle linies ervaring. Alleen voorin ontbreekt het daar (nog) aan. Met de komst van Nicolas Isimat-Mirin (31), Davy Pröpper (31) en Marco van Ginkel (30) herstelde de club afgelopen januari, in de winterse transferperiode, al het gebrek aan routine in de spelersgroep. Room moet tegelijkertijd de oplossing zijn voor het keepersprobleem, waar de Arnhemmers de afgelopen jaren mee kampten.

Nieuwe aanval

Naast het keepersprobleem moet technisch directeur Benjamin Schmedes het chronisch tekort aan scorend vermogen oplossen. Of dat met de huidige aanvallers het geval is, is de grote vraag. Alleen Million Manhoef heeft bewezen goed te kunnen presteren in de eredivisie.

Said Hamulic (22) wordt gehuurd van Toulouse. Hij is pas een aantal jaar prof en kan goede cijfers overleggen in de Poolse en Litouwse competitie. Hoe hij zich houdt in de eredivisie, is afwachten. Dat geldt ook voor vleugelaanvaller Amine Boutrah (22), afgelopen seizoen smaakmaker bij US Concarneau, de kampioen van de Championnat National, het derde niveau van Frankrijk.

Extra versterkingen noodzakelijk

Voor de tien vertrekkers zijn vijf nieuwe spelers gekomen. Daardoor is de selectie op dit moment te dun. Die telt zo’n veertien eredivisiewaardige spelers. Daardoor is er nauwelijks sprake van een serieuze concurrentiestrijd. Technisch directeur Schmedes moet deze maand nog zeker drie à vier versterkingen binnenhalen, vooral voor de achterhoede en aanvallende posities.

Vertrekwensen?

De behoefte aan nieuwe spelers staat nog los van vervangers van mogelijke vertrekkers. Zo wordt Maximilian Wittek al tijden in verband gebracht met Duitse clubs en is het de vraag wat er gebeurt met talenten als Enzo Cornelisse (21) en Daan Huisman (21). Knokken ze (nog) een jaar voor hun plek of is verhuur de beste keuze? Daarnaast zijn keeper Markus Schubert en middenvelder Toni Domgjoni al eerder overbodig verklaard. De transfermarkt is open tot het einde van deze maand.