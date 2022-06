Vitesse start voorbereiding op 28 juni: eerste oefenwedstrijd tegen regioteam Westervoort

ARNHEM - Vitesse start de voorbereiding op het nieuwe seizoen op dinsdag 28 juni. Coach Thomas Letsch belegt op Papendal dan de eerste training van de voetbaljaargang 2022-2023. De eerste oefenwedstrijd is op zaterdag 2 juli tegen het regioteam van Westervoort.

Vitesse is nog volop bezig met het organiseren van de oefencampagne. De Belgische club Westerlo vermeldt op de eigen website al wel een vriendschappelijke wedstrijd tegen de club uit Arnhem, op vrijdag 8 juli (19.00 uur).

Vitesse start met de voorbereiding op 28 juni op Papendal. De eerste training is vrij toegankelijk en begint om 10.30 uur.

Combinatieteam Westervoort

De Arnhemse club trekt voor de oefencampagne voor het eerst sinds jaren weer de omgeving in om tegen amateurs te voetballen. Het regioteam is een combinatie-elftal van spelers van AVW’66 en SC Westervoort. Het duel begint op 2 juli om 18.00 uur en wordt afgewerkt op Sportpark Hamerden in Westervoort.

Vitesse start een reguliere voorbereiding, zonder Europees voetbal. Voor de Arnhemse club begint de competitie in de eredivisie op zondag 7 augustus. Dan wacht in GelreDome meteen al Feyenoord (aanvang 14.30 uur). De KNVB maakt woensdag het volledige (concept)programma bekend.

Volledig scherm Stadion Gelredome in oktober van vorig jaar voor de wedstrijd van Vitesse tegen Feyenoord. De Arnhemse club start de competitie nu tegen de formatie uit Rotterdam. © Pro Shots / Erik Pasman

Moeilijke zomer

Vitesse wacht een moeilijke zomer. De club staat in de verkoop. De Russische eigenaar Valeri Oyf doet vanwege de oorlog in Oekraïne afstand van de eredivisionist.

Hangende de verkoop kan Vitesse op de transfermarkt geen stappen ondernemen. Het budget voor komend seizoen is nog niet bekend.

Volledig scherm Miliano Jonathans in de play-offs in duel met Sam Beukema van AZ. Het talent krijgt in de voorbereiding een kans bij de Arnhemse club. © Pro Shots / Stefan Koops

Investeringen noodzakelijk

Investeringen in de selectie zijn wel noodzakelijk. Bij Vitesse zijn deze zomer Riechedly Bazoer, Eli Dasa en Danilho Doekhi transfervrij vertrokken. Bazoer is onder andere in beeld bij Olympique Marseille en Doekhi gaat aan de slag bij Union Berlin. Ook de huurlingen Jacob Rasmussen (Fiorentina), Loïs Openda (Club Brugge), Yann Gboho (Stade Rennais) en Adrian Grbic (FC Lorient) zijn weg uit Arnhem.

Bij de start van de voorbereiding krijgen bij Vitesse de talenten Miliano Jonathans, Gyan de Regt, Marco Steffen, Giovanni van Zwam en Simon van Duivenbooden een kans.

Dominik Oroz

Vitesse hoopt deze zomer ook Dominik Oroz weer te verwelkomen. De verdediger ontbrak de laatste maanden in Arnhem vanwege de dienstplicht in Oostenrijk. Hij had de formulieren niet op orde, waardoor hij zich bij de Bundeswehr moest melden.

Matus Bero sluit later aan in de voorbereiding van Vitesse. Hij was deze interlandperiode nog actief voor Slowakije, onder andere met een goal tegen Kazachstan.

Volledig scherm Dominik Oroz voor Vitesse in duel met Tammy Abraham van AS Roma. © Pro Shots / Paul Meima