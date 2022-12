Vitesse stoomt Mitchell ‘De Tractor’ Dijks klaar voor herstart: ‘Ik eet alleen maar salades’

Marco uit Elst heeft museum met honderden ongewassen Vitesse-shirts: ‘Er hangt hier voor een kapitaal’

ELST/ ARNHEM - Marco Bosch (38), trainer van de Arnhemse voetbalclub ESA, heeft er in zijn woning in Elst een kamer mee vol hangen: shirts van zijn geliefde voetbalclub Vitesse. Honderden hangen er in een grote kast en een paar staan er tentoongesteld op paspoppen.

29 november