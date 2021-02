Vitesse stopt vrije val in eredivisie met ruime zege op VVV

Video Supporters Vitesse boos over ‘onbegrij­pe­lij­ke’ aanmoedi­gings­ac­tie voor aartsri­vaal NEC

19 februari ARNHEM - De actie waarmee hoofdsponsor Waterontharder.com van Vitesse woensdag aartsrivaal NEC aanmoedigde voor het bekerduel met VVV-Venlo in Almelo is bij een groot deel van de Arnhemse aanhang in het verkeerde keelgat geschoten. De Supportersvereniging Vitesse heeft bij de club om opheldering gevraagd.