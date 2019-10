‘Vitesse straks samen met Ajax aan kop’

Dat is dagdromen. Vitesse is niet onaantastbaar, weet Courbois. ,,VVV kreeg zaterdag genoeg kansen. Ik zeg tegen mijn vrouw: ‘VVV verdient de voorsprong. Zul je zien dat wij scoren.’ En jawel hoor. Ik lag strak van het lachen.”



Daarmee is er ook vertrouwen. ,,Vitesse zit in een luxepositie. Ik geniet zolang het duurt. Ik overweeg nu ook de Champions hymne als ringtone op de telefoon te zetten. Zaterdag, na de 0-2, was het al relaxed voetbal kijken. Dat is zeer ongebruikelijk bij Vitesse.”



Vitesse is favoriet tegen ADO. ,,We moeten van de kleine clubs winnen”, beseft Courbois. ,,Ik vrees wel hotseknotsbegonia. Den Haag gaat niet aanvallen. En Vitesse is ook geen Sturm und Drang. Maar op kwaliteiten gaan we winnen. Zo ver ben ik wel.”