Vitesse strandt op ‘muur’ van Heracles

KNVB: Geen reden voor onderzoek na Sloet­ski-uit­la­tin­gen

16 maart ARNHEM/ ZEIST - De KNVB ziet af van een onderzoek naar Vitesse, na de spraakmakende opmerkingen van de nieuwe trainer Leonid Sloetski over de structuur bij de club. De Rus stelt in een interview dat Alexander Tsjigirinski helemaal niet de eigenaar van de Arnhemse eredivisionist is. De voetbalbond gaat ervan uit dat de coach niet meer dan een uitglijder heeft gemaakt. De structuur van Vitesse voldoet aan de reglementen van de KNVB.