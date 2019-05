Vitesse stuurt De Graafschap met slachtpartij de nacompetitie in

Bij De Graafschap kwam El Jebli na rust. Maar Vitesse kreeg de kansen en was veel beter in een pot zomeravondvoetbal. De Arnhemse formatie was via Bryan Linssen, Matavz en Max Clark gevaarlijk. In verdedigend opzicht kwam de subtopper geen moment meer in gevaar.



Vitesse scoorde nog wel. Buitink tekende na 69 minuten voor zijn tweede doelpunt van de middag (3-0). En na 71 minuten volgde een strafschop voor de Arnhemmers. Die werd eenvoudig verzilverd door Ødegaard: 4-0.



Daarna ging het hard in GelreDome. Oussama Darfalou scoorde de 5-0. El Jebli maakte met een fraaie vrije trap nog de 5-1, maar het slotakkoord was voor Vitesse. Richie Musaba fleurde zijn debuut bij de Arnhemse club op met de 6-1.



Met die treffer volgde voor De Graafschap na afloop een fluitconcert. De aanhang van Vitesse vierde feest met de grootste zege van deze competitie.