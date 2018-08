Vitesse-supporters storen zich aan 'nepreclame' FOX Sports

Het is een knipoog naar de slogan van FOX Sports die 'De magie van live' luidt. Daarmee wordt verwezen naar de mogelijkheid voor voetbalfans om het nieuwe eredivisiezoen, dat vandaag begint, weer via de kanalen Fox Sports te volgen.



'Vreselijk storend die nep reclame', vinden de Vitesse-aanhangers achter het Twitter-account support your local Sfeervak. 'Onze MAGIE beleef je in het stadion (sfeervak)!' Terwijl clubs als Vitesse moeite doen om het eigen stadion vol te krijgen, probeert FOX Sports voetballiefhebbers juist op de bank te houden, zeggen de Arnhemse supporters op Twitter. Het bericht van support your local Sfeervak is inmiddels tientallen keren geliket.



Vitesse heeft dit seizoen een nieuw sfeervak op de Theo Bos-tribune (Zuid). De officiële opening van het besloten vak vindt zondag plaats rond de eerste eredivisiewedstrijd van Vitesse tegen FC Groningen voor het seizoen 2018-2019 (aftrap 14.30 uur).