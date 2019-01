Vitesse test Portugese proefspeler op trainingskamp

Khouribech (18) is een rechtsback. Hij is in beeld als vervanger van Khalid Karami, nu de Amsterdammer door de Arnhemse eredivisieclub is verhuurd aan NAC. Vitesse wil de selectie ‘in principe‘ aanvullen met een vleugelverdediger, die als back-up kan dienen van Vyacheslav Karavaev.