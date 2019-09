Vitesse: toestand veld GelreDome snel verbeteren

Een verklaring voor de slechte staat van het veld heeft de Arnhemse club niet. Maar zowel in de topper tegen AZ (2-1 zege) als in de Airborne-wedstrijd tegen Fortuna Sittard (4-2 zege) was het veld drassig en glad.

,,We hopen dat de toestand van het veld snel kan verbeteren. Er wordt in elk geval hard aan gewerkt. Hoe of wanneer het veld slecht is geworden, is niet duidelijk. Maar dit is erg vervelend.”