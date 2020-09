Vitesse-trainer Thomas Letsch over zijn jeugd, het leven en voetbal: ‘Cruijff heeft Ajax geschapen, maar daarna moet je wél verder’

Vitesse begint nieuw voetbalsei­zoen in speciaal corona-shirt, om alle helden te bedanken

11 september ARNHEM - Vitesse begint het nieuwe seizoen in de eredivisie komende zondagmiddag in Waalwijk in een speciaal en eenmalig corona-shirt. Op die manier wil de Arnhemse club stilstaan bij het feit dat er na een half jaar eindelijk weer kan worden gevoetbald en vooral ook de aandacht vestigen op iedereen die zich heeft ingezet tegen het coronavirus.