Vitesse treft Lëtzebuerg of Viitorul in tweede voorronde Europa League

update Welke tegenstan­der krijgt Vitesse in Europa? Bekijk de loting live

14:34 ARNHEM - In navolging van vorig seizoen gaat Vitesse ook de komende voetbaljaargang Europa in. Door het winnen van de play-offs, ten koste van FC Utrecht, hebben de Arnhemmers een plek in de tweede voorronde van de Europa League afgedwongen. De tegenstander? Die wordt vandaag rond 14.45 uur bekendgemaakt in het Zwitserse Nyon, meldde de UEFA om 14.30 uur.