Vitesse treft oude grandeur en ‘The Special One’: ‘AS Roma is voor Mourinho noodsprong’

Het Colosseum, het Pantheon, de Trevi Fontein. Aan grandeur geen gebrek in Rome. Maar AS Roma straalt in Italië al jaren niet meer. De finale van de Europa Cup 1, in 1984, is de geest uit het verleden. De laatste landstitel dateert van 2001. In het heden staat een subtopper in de Serie A. Een club gedoemd tot een bijrol achter Juventus, Napoli, Inter en AC Milan.

Een plek in de Conference League is het gevolg. Waar Vitesse blij is met elke minuut op het Europese toneel, is dat in Rome toch een derderangs toernooi. ,,AS Roma moet Champions League spelen”, zegt David Endt, sportcommentator, kenner van het Italiaanse voetbal en voormalig perschef van Ajax. ,,De Conference League heeft in Rome en Italië veel minder uitstraling. Daar ligt wellicht een kans voor Vitesse. Dat de focus niet optimaal is. AS Roma heeft heus wel goede spelers, maar geen wereldsterren.”