Vitesse treft Tottenham Hotspur en Stade Rennais in groepsfase Conference League

De eerste groepswedstrijd is op donderdag 16 september, de laatste op 9 december. Het wordt later bekend wanneer Vitesse de thuisduels afwerkt en op welke dagen de club afreist naar Engeland, Frankrijk en Slovenië.

Wereldsterren

Vitesse plaatste zich donderdag voor de groepsfase door de zege op Anderlecht. Na het gelijkspel in Brussel (3-3) waren de Arnhemmers in GelreDome te sterk voor de gevallen Belgische topclub (2-1). Met twee doelpunten was Maximilian Wittek de uitblinker bij de thuisploeg.

De Duitse matchwinnaar heeft met de loting in elk geval zijn gewenste tegenstander te pakken. Wittek sprak na afloop de hoop uit Tottenham Hotspur te loten. ,,Eigenlijk maakt het mij niets uit”, sprak hij. ,,Alhoewel, als ik dan toch mag kiezen. Tottenham Hotspur zou wel erg mooi zijn, hè. Voetballen op White Hart Lane tegen wereldtoppers als Harry Kane en Son Heung-min.”

Tottenham eindigde afgelopen seizoen als zevende in de Premier League. De Londense club, waar ook oud-PSV’er Steven Bergwijn onder contract staat, won de eerste twee competitieduels van Manchester City (1-0) en Wolves (0-1).

Gboho

Ook aan de confrontatie met Stade Rennais hangt een mooi verhaal. Yann Gboho (20), de talentvolle nieuwe aanvallende middenvelder van Vitesse, is opgeleid door de Franse club en wordt momenteel voor een seizoen gehuurd door Vitesse. Stade Rennais werd vorig seizoen zesde in de Franse competitie.

NS Mura is de grote onbekende in de groep van Vitesse. De club werd afgelopen seizoen voor het eerst in de historie kampioen van Slovenië. Mura mocht daardoor meedoen aan de voorrondes van de Champions League. Daarin bleek Ludogorets (Bulgarije) te sterk. Vervolgens werd Mura door Sturm Graz (Oostenrijk) uitgeschakeld in de play-offs van de Europa League. De titelhouder beleeft ook een slechte start van de competitie. De Slovenen staan na vijf wedstrijden zevende (van de tien clubs).

Unieke prestatie

Met de plek in de groepsfase zette Vitesse donderdag een unieke prestatie neer. De club slaagde er voor de eerste keer in om een Europese groepsfase te halen via de kwalificatierondes. De afgelopen jaren ging het vier keer mis in de Europa League. In 2017 was de club rechtstreeks geplaatst voor de poule van de Europa League door de winst van de KNVB-beker.