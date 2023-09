Vitesse trots op Airborne-tenue met link naar de Ginkelse Heide

Vitesse heeft een nieuw tenue voor de Airborne-wedstrijd. Op zaterdag 16 september, tegen RKC Waalwijk, speelt de Arnhemse club in GelreDome weer in een maroonrood en lichtblauw shirt. Het tricot staat in het teken van het monument ‘Vensters op het verleden’ op de Ginkelse Heide bij Ede.

Op initiatief van de supportersvereniging eert Vitesse sinds 2007 de veteranen uit de Tweede Oorlog. En speciaal de Slag om Arnhem. Daarvoor is de Airborne-wedstrijd. Die draagt de slogan ‘Opdat we niet vergeten!’

De Airborne verwijst naar ‘Operation Market Garden’ uit 1944. Ten westen van Arnhem landde het zevende bataljon The King’s Own Scottish Borderers op de Ginkelse Heide bij Ede, voor een offensief tegen Duitsland. De missie mislukte en er vielen uiteindelijk duizenden doden. Op het oorlogskerkhof in Oosterbeek liggen ruim 1.700 Britse en Poolse militairen die in de Slag om Arnhem het leven lieten.

De voetbalwedstrijd heeft elk jaar een speciaal karakter en wordt door veteranen zeer gewaardeerd. Vitesse spreekt van ‘een speciale dag, waar wij trots op zijn en die steevast gepaard gaat met een uniek Airborne-tenue’. Dat tricot is ditmaal ontworpen in samenwerking met de gemeente Ede en kledingpartner Robey. Centraal staat de landmark op de Ginkelse Heide.

Het tenue telt enkele fraaie details. In de verticale banen vertegenwoordigen strepen de draden van de parachutes en de lijnen van de geweerschoten, die op de parachutisten werden afgevuurd. In de nek is zowel de tekst ‘Lest we forget’ als ‘Ede, 18 september 1944’ afgedrukt. Dat was de dag van de landing op de Ginkelse Heide.

Op de rug is de naam van de landmark ‘Vensters op het verleden’ te zien, inclusief één van de vliegtuigen. Vanuit het vliegtuig springt een van de para’s richting het rugnummer. ‘Dit maakt het shirt tot een bijzonder geheel’, stelt Vitesse.

Het shirt is per direct te koop en kost 69,95 euro (volwassenen) of 64,95 euro (kindermaten).

Op zaterdag 16 september (aftrap 18.45 uur) speelt Vitesse de jaarlijkse Airborne-wedstrijd. Daarvoor zijn meerdere activiteiten opgezet. Nabij de Charly Bosveld-tribune (Oost) kunnen kinderen klimmen en klauteren. Daarbij zijn de Pipes and Drums en de abseilers in het stadion aanwezig. Verder worden sfeeracties gehouden, met altijd fraaie spandoeken.

