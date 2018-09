Vitesse vecht in de geest van Sloetski

ARNHEM - Vitesse is klaar voor de topper in de eredivisie. Het wapen in de strijd met Ajax is de teamgeest. Buiten het veld de gezelligheid van het kroegelftal, op de mat hongerig naar succes.

Leonid Sloetski komt naar de omheining van het veld. Naast hem staat Alexander Büttner. De training van Vitesse is maar net afgelopen, maar het dollen en keten begint meteen. ,,Alex”, zegt de coach, ,,als ik jou zie, krijg ik spontaan last van hoofdpijn.” Büttner lacht en geeft de Rus een stomp.

Een hechte eenheid

Het tafereel vlak voor de topper tegen Ajax zegt alles over de sfeer in Arnhem. Op Papendal is deze dagen iedereen ontspannen. Fris, fruitig en vrolijk. De lof gaat uit naar Sloetski, die teamgeest predikt en in twee maanden een hechte eenheid in de hoofdstad van Gelderland heeft gecreëerd.

Büttner onderschrijft dat. Hij heeft in zijn voetbalcarrière al heel wat trainers zien gaan en komen. Hij heeft gevoetbald in België bij het deftige Anderlecht. Hij heeft op grote podia gestaan in Moskou en in Manchester. Sloetski is anders. Puur. Hij is een verademing in een wereld vol kitsch en glamour. Een wereld vol ego’s en achterdocht.

,,Er is een enorme klik van de groep met de trainer”, vertelt Büttner. ,,We trainen hard en goed. Dan is het zweten geblazen. Maar na de training gaat alles relaxed. Kijk hoe deze coach met mensen omgaat. Dan ontstaat vanzelf een hechte band. De trainer houdt van een grapje, maar hij wil ook altijd winnen.”

Het zorgt voor een ontboezeming bij Büttner. ,,We willen voor deze trainer door het vuur gaan.”

Vanwaar dan toch die hoofdpijn bij de Rus? Dat komt omdat belhamel Büttner op vrijdagen steevast de regels probeert te omzeilen. ,,Dan moet één groep een rondo doen en de ander afwerken”, legt de Achterhoeker uit. ,,Ik ga altijd alleen bij het afwerken staan. Hij zegt dan dat ik verkeerd sta. Maar een week later probeer ik het weer. Hij heeft het door. Mooi hoe hij dan reageert. Zo lekker vol gespeeld onbegrip.”

Sfeer als kernwaarde

Sfeer als kernwaarde in topsport - het geeft Vitesse de gelijkenis met het kroegelftal. ,,In de goede zin van het woord”, beaamt Roy Beerens. ,,We hebben er ook wel de groep voor. Maikel van der Werff, Navarone Foor, Bryan Linssen, Büttner: ze houden van een geintje. Bij ons in de kleedkamer is het wel lachen, ja.”

Op het veld slaat de stemming om. ,,Dan eist de trainer volledige overgave”, vertelt Beerens. ,,Er is hier geen kans voor lanterfanten. Er is juist een geweldige teamgeest.”

En daarmee staat iedereen tegen Ajax op scherp. ,,Dat wordt een heel moeilijke klus”, stelt Beerens. ,,Dan heb je een toverdrankje nodig. Ajax is compleet. En er is extra klasse. Ziyech en Tadic zorgen dat er muziek in Ajax zit. We moeten dus geen ruimte weggeven. Maar wij hebben tegelijkertijd óók kwaliteiten. Er zit heel veel voetbal in ons team. Vertrouwen. We moeten Ajax hier niet neerzetten alsof ze onverslaanbaar zijn.”